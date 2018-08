Samp, molti dubbi per Giampaolo: Caprari torna titolare in attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime di formazione sulla Sampdoria da Il Secolo XIX in vista della gara contro il Napoli. Giampaolo che ieri ha ripreso gli allenamenti di Bogliasco (individuali per Tavares, Praet e Regini) e da oggi (doppio allenamento) dovrà decidere su chi puntare a destra (Bereszynski o Sala), se promuovere Tonelli in difesa (per Andersen o Colley) e su chi puntare sulla trequarti tra Ramirez e Saponara. A centrocampo difficile rivedere Barreto in regia (probabile lo svedese Ekdal), ai suoi lati Linetty e Jankto, quest’ultimo fresco di convocazione in nazionale ceca. Davanti Caprari, che ha scontato la squalifica, con Quagliarella o Defrel.