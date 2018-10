Samp, Murru fa cento in Serie A. Il sardo è un cardine del Doria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Sampdoria, Nicola Murru, domenica contro il Milan giocherà la sua centesima partita in Serie A. Un traguardo importante per il terzino sardo, nella Scala del calcio: 689 minuti giocati in stagione nel Doria, secondo difensore della Serie A 18/19 per contrasti vinti (17), primo giocatore della Samp per palle recuperate (55) e intercettate (16) in questo campionato, secondo tra i blucerchiati per cross su azione (11). E ora centenario in vista della gara contro il Milan.