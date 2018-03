Samp, percorsi fisioterapici e di potenziamento per Barreto e Kownacki

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sulla Sampdoria, che prepara la sfida al ChievoVerona. Procede sul campo 1 del 'Mugnaini' di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla trasferta pre-pasquale al 'Bentegodi'. Da segnalare i primi test in gruppo per Bartosz Bereszynski e Fabio Quagliarella, i quali hanno preso parte alle esercitazioni tecnico-tattiche preparate dallo staff in vista del Chievo. Esercitazioni alle quali sono stati aggregati i Primavera Alex Pastor, Ognjen Stijepovic e Andrea Tessiore. Sul fronte dei singoli sempre assente l’influenzato Joachim Andersen. Edgar Barreto e Dawid Kownacki hanno invece proseguito i rispettivi percorsi fisioterapici e di potenziamento specifico in palestra. Atteso a breve in Italia l’ultimo nazionale Ivan Strinic.