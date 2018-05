Samp, primo maggio al lavoro. Personalizzato per Caprari e Zapata

Fonte: sampdoria.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo maggio di lavoro per la Sampdoria. Sotto la pioggia del “Mugnaini”, come di consueto alla ripresa della preparazione, Marco Giampaolo ha diviso la squadra in due gruppi: i maggiormente impiegati con il Cagliari hanno svolto una leggera seduta di scarico; allenamento completo sul campo 2 per il resto della squadra, rinforzata numericamente dai Primavera Titas Krapikas, Markus Soomets, Ognjen Stijepovic e Andrea Tessiore.

Dopo una mattinata trascorsa con lo staff medico e fisioterapico, Ricky Alvarez e Fabio Quagliarella si sono trasferiti in piscina nel pomeriggio mentre Gianluca Caprari, Nicola Murru e Duván Zapata hanno seguito i propri programmi personalizzati sul campo. Andrea Tozzo – anch’egli tra gli impegnati al mattino al pari di Gastón Ramírez e Jacopo Sala – è tornato regolarmente in gruppo. Domani, mercoledì, i blucerchiati si rimetteranno all’opera a Bogliasco per una sessione mattutina.