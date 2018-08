Samp, report su Praet: leggero interessamento del legamento collaterale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la domenica di riposo concessa da Marco Giampaolo, la Sampdoria è tornata al lavoro, seppur a ranghi ridotti. Al “Mugnaini” di Bogliasco si è rivisto Omar Colley che, dopo aver usufruito di un giorno di permesso, si è unito a Rafael Cabral, Grégoire Defrel, Albin Ekdal, Nicola Murru, Gastón Ramírez, Júnior Tavares e Ronaldo Vieira per svolgere sedute individuali programmate, mentre Vasco Regini ha proseguito il proprio iter riabilitativo. Terapie, fisioterapie e programma di recupero agonistico per Dennis Praet, che in tarda mattinata è stato sottoposto presso il Laboratorio Albaro ad esami strumentali che hanno evidenziato un leggero interessamento del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Domani, martedì, il gruppo al gran completo si ritroverà a Bogliasco al mattino per iniziare a preparare la trasferta di Udine. Lo riporta il sito ufficiale dei blucerchiati.