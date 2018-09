Samp, ripresa immediata: contusione alla coscia destra per Caprari

Fonte: Sampdoria.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c’è tempo per rifiatare. Il recupero della 1.a giornata di campionato con la Fiorentina incombe e la Sampdoria è già tornata al lavoro. Rientrati nella notte a Genova dalla vittoriosa trasferta di Frosinone, i calciatori hanno riposato all’AC Hotel, abituale ritiro casalingo della squadra, per recuperare al meglio le energie e ritrovarsi stamane a Bogliasco.

Gruppi. Marco Giampaolo e lo staff hanno organizzato una seduta a più gruppi, in base alle esigenze dei singoli. Allenamento di scarico per i blucerchiati più impegnati allo “Stirpe”, mentre gli altri disponibili – tra cui Dennis Praet a pieno regime – hanno svolto esercitazioni tecnico-atletiche sul campo 2 del “Mugnaini”.

Singoli. Fisioterapia e piscina per Gianluca Caprari (contusione alla coscia destra), mentre Lorenzo Tonelli ha svolto un lavoro specifico sul campo. Riposo per Riccardo Saponara, impegnato nel programma di recupero agonistico nella giornata di sabato. Domani, lunedì, la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio.