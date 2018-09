Samp, ripresa immediata: palestra e piscina per Caprari e Kownacki

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ritorno immediato in campo per la Sampdoria. Dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Inter la truppa blucerchiata si è allenata al “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco. Il tecnico Marco Giampaolo ha diviso il gruppo in due parti fra scarico per chi ha giocato al “Ferraris” e seduta regolare per il resto della squadra. Come si legge sul sito ufficiale del club, piscina e palestra per Caprari e Kownacki, quest’ultimo anche campo, mentre Regini e Saponara proseguono i rispettivi iter riabilitativi.