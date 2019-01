© foto di Federico Gaetano

Sampdoria all’opera sotto il sole del “Mugnaini” di Bogliasco. Alle esercitazioni tecnico-tattiche mattutine predisposte dallo staff in vista della Fiorentina non hanno partecipato Edgar Barreto (piscina) e Karol Linetty (specifico sul campo), alle prese con i rispettivi programmi individuali di recupero, oltre a Dodò Pires e Maxime Leverbe, impegnati in sedute singole. Rientrati in gruppo invece Vid Belec e Júnior Tavares. Domani, sabato, è in agenda la seduta di rifinitura seguita alle ore 13.00 dalla consueta conferenza stampa della vigilia di Marco Giampaolo