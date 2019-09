Sampdoria, affaticamento per Quagliarella: in dubbio con i viola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ansia per la Sampdoria e per Di Francesco. Scrive così questa mattina in edicola il quotidiano Tuttosport che mette in dubbio la presenza di Quagliarella dal primo minuto questa sera contro la Fiorentina. Il capitano blucerchiato soffre per un affaticamento muscolare e Di Francesco deve decidere se rischiarlo. In alternativa al suo posto è pronta la coppia Gabbiadini-Caprari.