Sampdoria, allenamento senza 12 nazionali. Ripresa fissata per martedì

Fonte: sampdoria.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attivazione tecnico-fisica e partite a campo ridotto. Questo il menù dell’allenamento mattutino diretto da Marco Giampaolo al “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria ha svolto l’ultima seduta della settimana. Per rimpolpare l’organico blucerchiato, privo di ben dodici nazionali, sono saliti dalla Primavera Mohammed Bahlouli, Leonardo Benedetti, Yassin Ejjaki, Tommaso Farabegoli, Simone Giordano, Daouda Peeters e Matteo Raspa. Ripresa fissata per martedì pomeriggio, quando la squadra inizierà a preparare la sfida interna con il Sassuolo, in programma lunedì 22 ottobre.