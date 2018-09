Sampdoria, da mistero a uomo in più: è il momento di Jankto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jakub Jankto è stato l'acquisto più oneroso della campagna di rafforzamento della Sampdoria. Pagato 15 milioni di euro, fino a oggi ha giocato solo 101 minuti in Serie A e 45 (con un gol) in Coppa Italia. Un oggetto misterioso al quale però Giampaolo potrebbe essere costretto ad affidarsi nella sfida di Cagliari essendo il centrocampista più fresco. Un'occasione da non perdere per l'ex Udinese, che deve riscattarsi da un inizio deludente. In società tutti avevano messo in conto un periodo di ambientamento vista la sua giovane età, ma adesso è arrivato il momento di mettere a frutto un investimento così importante. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.