Sampdoria, fase offensiva e mini-torneo a tre squadre otto contro otto

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

Proseguono le fatiche della Sampdoria in Val Camonica. Questo pomeriggio mister Di Francesco ha convocato i suoi ragazzi al centro sportivo di Temù per una seduta prettamente tattica. Dopo una prima fase di riscaldamento con una serie di torelli, il gruppo si è cimentato in esercitazioni finalizzate alla conclusione in porta. Successivamente è arrivato il momento della partitella a campo ridotto senza portieri e con due jolly che potevano costruire la manovra per entrambi gli schieramenti. Nella prima parte di sgambata i play erano Ekdal e Ronaldo Vieira per poi dare il cambio a Praet e Verre.

Mini-torneo otto contro otto - La conclusione della sessione ha visto Di Francesco dividere i ragazzi a disposizione in tre squadre da otto componenti ciascuno per una serie di partitelle da due minuti con la regola che chi segna rimane in campo e conquista tre punti e chi subisce il gol lascia spazio all’ultima compagine. In caso di parità al termine dei 120 secondi viene assegnato un punto a testa. Con la pettorina bianca c’erano Audero, Depaoli, Regini, Thorsby, Vieira, Praet, Bonazzoli e Ramirez mentre con quella arancione Falcone, Barreto, Ferrari, Capezzi, Jankto, Linetty, Gabbiadini e Bahlouli. Senza casacca Rafael, Bereszynski, Colley, Augello, Verre, Ekdal, Caprari e Quagliarella. Proprio quest’ultima squadra si è aggiudicata il mini-torneo.