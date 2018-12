Fonte: Sampdoria.it

La Sampdoria è tornata al lavoro. Il giorno dopo il successo sul Bologna i blucerchiati – sotto gli occhi del presidente Massimo Ferrero – si sono ritrovati in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco per una classica seduta di ripresa: da una parte i maggiormente impiegati in partita (seduta rigenerativa), dall’altra il resto della rosa (seduta atletica, tecnica e tattica). Individuale personalizzato sul campo per Edgar Barreto.

Domani, lunedì, allenamento pomeridiano in vista dell’impegno di Coppa Italia con la SPAL. Non sono in programma conferenze stampa.