Secondo allenamento settimanale per la Sampdoria in vista della gara di Reggio Emilia con il Sassuolo. Dopo il riscaldamento, i blucerchiati - rinforzati numericamente dai Primavera Idir Boutrif, Tommaso Maggioni, Matteo Raspa, Markus Soomets e Jamie Yayi Mpie - hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema sul campo 1 del “Mugnaini”. Terapie, fisioterapie e lavoro in acqua per Gianluca Caprari, Riccardo Saponara e Gastón Ramírez. Jacopo Sala è stato sottoposto a cure e ad una seduta individuale tecnico-atletica sul campo mentre Edgar Barreto prosegue il proprio percorso di riabilitazione fisioterapica. Domani, giovedì, altro mattutino in agenda a Bogliasco.