Sampdoria, i convocati per l'Atalanta: assenti solo Regini e Saponara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver svolto questa mattina l’ultimo allenamento in vista della gara di domani, domenica, all'Atleti Azzurri d’Italia, i giocatori della Sampdoria sono saliti a bordo del pullman e si sono messi in viaggio verso Bergamo. Sono 24 elementi i calciatori convocati da Marco Giampaolo per la sfida con l’Atalanta. Assenti i soli Vasco Regini e Riccardo Saponara, ancora alle prese con i rispettivi programmi di recupero agonistico. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori:Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Vieira.

Attaccanti:Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella.