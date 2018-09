Sampdoria-Inter 0-1: il tabellino della gara

Handanovic 6 - Chiamato in causa raramente, si fa comunque trovare pronto specialmente sui tiri da lontano di Quagliarella. D'Ambrosio 6 - Si concentra più sulla fase difensiva che su quella di spinta. Gara senza acuti e senza sbavature. Skriniar 6,5 - Torna centrale dopo lo spostamento...

Le pagelle dell'Inter - Epic Brozo. Bene Candreva, Icardi non punge

Premier League, i risultati: il Liverpool vince e va in vetta. Manita del City

Chelsea, Giroud tentato dal Besiktas. Ma Sarri non vuole perderlo

Liverpool, Henderson: "Buon inizio ma non abbiamo ancora vinto niente"

Le pagelle dello Schalke - Si salva Caligiuri, mai in partita Di Santo

Bundesliga, il Bayern Monaco non si ferma mai: 2-0 allo Schalke 04

Wolves, Moutinho: "Buon punto a Old Trafford, potevamo vincere"

Man City, Mahrez: "Contento per il primo gol, dovevamo reagire"

Liga, Asensio lancia il Real Madrid in testa: Espanyol battuto 1-0

Barcellona, i convocati per il Girona: fuori Rafinha per scelta tecnica

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva (24' st Keita), Nainggolan (37' st B. Valero), Politano (15' st Perisic); Icardi. A disp.: Padelli, Gagliardini, De Vrij, Lautaro, Ranocchia, Joao Mario, Dalbert. All.: Spalletti

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty (14' st Jankto), Ekdal, Praet (14' st Barreto); Ramirez (45' st Sala); Defrel, Quagliarella. A disp.: Belec, Rafael, Vieira, Colley, Leverbe, Tavares, Ferrari, Stijepovic, Rolando. All.: Giampaolo

