Sampdoria-Inter, formazioni ufficiali: fiducia a Rafinha, c'è Brozovic

Sampdoria-Inter 0-5, i nerazzurri non si fermano: quarto gol di Icardi

L’Inter non si ferma e in avvio di ripresa trova il gol del 5-0. Candreva atterrato in area, la palla arriva a Barreto che liscia, l'argentino ne approfitta e col destro, con una sorta di pallonetto, batte Viviano: è 5-0.