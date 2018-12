© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di lavoro al “Mugnaini” per la Sampdoria, impegnata nella preparazione alla gara casalinga di Santo Stefano con il ChievoVerona. A Bogliasco Marco Giampaolo e staff hanno proseguito gli allenamenti a più gruppi, tra sedute rigeneranti ed esercitazioni tecnico-tattiche, in base alle esigenze dei singoli e ai minutaggi delle ultime partite. Individuali per Edgar Barreto (anche in bicicletta) e Bartosz Bereszynski (specifico di recupero in palestra e sul campo). Domani, martedì e Santo Natale, la squadra sosterrà una sessione mattutina per poi ritrovarsi in ritiro nel corso della serata. Lo riporta il sito ufficiale dei blucerchiati.