Sampdoria, lavoro individuale per Ferrari, Murru e Gabbiadini. Domani amichevole col Piacenza

Dopo un giorno e mezzo di assoluto riposo, la Sampdoria si è ritrovata a Bogliasco per continuare a prepararsi in vista dell’inizio del campionato. Sul campo 2 del “Mugnaini” Claudio Ranieri e lo staff hanno diretto una seduta caratterizzata da circuito per lo sviluppo della forza, esercitazione tecnica a pressione e partitella a tema su spazio ridotto. Individuali di recupero per Alex Ferrari, Manolo Gabbiadini e Nicola Murru (contusione al polpaccio rimediata a Tortona). Domani, mercoledì, è in programma al mattino a Bogliasco una sessione mattutina che sarà seguita dalla terza amichevole pre-campionato con il Piacenza, formazione che parteciperà al campionato di Serie C (calcio d’inizio ore 20.30, stadio “Garilli”). Lo riporta il sito ufficiale del club doriano.