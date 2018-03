Sampdoria, martedì pomeriggio la ripresa in vista dell'Inter

© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta accusata in casa del Crotone, la Sampdoria beneficerà di un giorno di riposo. Marco Giampaolo e il suo staff hanno comunicato infatti alla squadra che martedì pomeriggio riprenderanno gli allenamenti. In programma c’è una singola seduta per iniziare a preparare il prossimo turno di campionato contro l’Inter.