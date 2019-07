Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima sessione giornaliera a Temù per la Sampdoria. Eusebio Di Francesco ha dato appuntamento ai suoi ragazzi alle 9.30 per una nuova seduta di allenamento. Gruppo diviso in due parti fra difensori e centrocampisti insieme agli attaccanti. I primi a scendere sul terreno di gioco sono stati i componenti del pacchetto arretrato che hanno provato automatismi di chiusura sui portatori di palla. Da una parte erano posizionati Bereszynski, Murillo, Colley e Sala mentre dall’altra spazio a Depaoli, Ferrari, Regini e Augello con Murru e Chabot che non si sono ancora allenati con i compagni. Il tecnico blucerchiato ha focalizzato molto l’attenzione sulla diagonale ma soprattutto sulla comunicazione fra i singoli elementi.

Fase offensiva - A metà allenamento il consueto cambio con i centrocampisti e gli attaccanti che hanno invece provato i meccanismi offensivi marchio di fabbrica di questo ritiro in Val Camonica: scarico della mezzala sul regista e apertura sulla fascia con l’aggressione all’area di rigore da parte dei centrocampisti e degli esterni del tridente.