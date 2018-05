Sampdoria, Quagliarella e Zapata parzialmente in gruppo: out Caprari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta mattutina per la Sampdoria a Bogliasco. Come riportato dal sito ufficiale del club blucerchiato Fabio Quagliarella e Duván Zapata hanno parzialmente lavorato con il gruppo. Questa la notizia di giornata in arrivo dalla seduta del mattino al “Mugnaini” di Bogliasco. Assenti invece Gianluca Caprari (specifico con la palla sul campo), Ricky Alvarez e Nicola Murru (individuali di recupero agonistico).