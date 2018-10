Sampdoria, quanti dubbi per Giampaolo. Ma c'è Caprari sulla trequarti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre dubbi di formazione per Marco Giampaolo in vista del match contro l'Atalanta, secondo Tuttosport. Tutti nella spina dorsale: Colley potrebbe spuntarla su Tonelli in difesa, così come Caprari (fresco di prima convocazione in Nazionale) su Ramirez sulla trequarti; è sfida a tre, invece, per un posto in mediana tra Praet, Barreto e Linetty.