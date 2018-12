Fonte: Sampdoria.it

Riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche, partita a tema su campo ridotto e sviluppo delle palle inattive in preparazione alla sfida con il Parma. Questa l’agenda della Sampdoria a due giorni dalla gara in programma al “Ferraris”, alla quale non hanno preso parte Bartosz Bereszynski e Vasco Regini. Soltanto terapie e fisioterapia per l’esterno polacco, mentre il centrale mancino si è allenato con la Primavera di Simone Pavan, formazione con la quale scenderà in campo sabato pomeriggio nella sfida di campionato con il Palermo per testare la propria condizione fisica in vista del rientro in organico a pieno regime.