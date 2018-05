Fonte: sampdoria.it

© foto di Federico Gaetano

Prosegue sul campo del “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria all’ultimo impegno stagionale in casa della SPAL. Dopo un riscaldamento personalizzato Fabio Quagliarella ha svolto il secondo test consecutivo con il gruppo, alle prese con sviluppi tattici e partitelle a tema. Fisioterapia e lavori personalizzati per Edgar Barreto, Jacopo Sala e Duván Zapata; terapie e fisioterapia per Emiliano Viviano.