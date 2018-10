Sampdoria, sessione senza i Nazionali: aggregato Mohamed Bahlouli

Vittoria in amichevole per il Brasile. Contro l'Arabia Saudita la formazione di Tite ha portato a casa il successo grazie alle reti di Gabriel Jesus al 43'su assist di Neymar e del bianconero Alex Sandro al 96', sempre su assist del fenomeno del PSG.

Moratti sul Triplete: "Meriti a Branca per la scelta dell'allenatore"

TOP NEWS Ore 20 - Napoli, offerta per Piatek. Tottenham su Milenkovic

Edinho: “Tutto su Paquetà, non è pronto per il Milan”

Serie A, live dai campi - Parma, Bruno Alves in gruppo

Milito: "I miei gol? Cercavo sempre la sterzata per fare gol pesante"

Toldo: "Non era facile fare il secondo a un mostro come Julio Cesar"

Atalanta, Rigoni: "Felice in Italia, mi sto ambientando sempre meglio"

Roma, tante richieste dalla A per Coric: a gennaio può partire

Napoli, Ghoulam suona la carica: "Gli ostacoli non mi fermano"

Milan, l'obiettivo Fabregas si allontana per colpa di Sarri

Ancora una volta doppio allenamento: anche oggi la Sampdoria è scesa in campo al “Gloriano Mugnaini” mattina e pomeriggio, senza sconti. Assenti i dodici nazionali – con Albin Ekdal che si è aggregato ai compagni della Svezia -, agli ordini di Marco Giampaolo c’erano invece gli aggregati Mohamed Bahlouli, Leonardo Benedetti, Alessandro Casanova, Yassin Ejjaki, Simone Giordano, Daouda Peeters e Matteo Raspa. Continua il percorso riabilitativo di Vasco Regini, sempre al lavoro a Domodossola nel Centro Attività Motorie del professor Umberto Borino. Domani, sabato, mattutino.

