Sampdoria subito in campo dopo il 3-0 al Cagliari: domani allenamento mattutino

Una notte per godersi la vittoria con il Cagliari e poi si riparte. Da domani, giovedì, la Sampdoria metterà nel mirino il Parma, prossimo avversario in campionato. Appuntamento mattutino al “Gloriano Mugnaini” per la squadra di Claudio Ranieri che dopo questo turno è a +9 sul Lecce terzultimo in classifica.