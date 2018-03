Sampdoria, terapie e potenziamento per Sala

Pomeridiano in due gruppi per la Sampdoria alla ripresa degli allenamenti in vista della gara con l’Inter. Sotto il sole del 'Mugnaini' di Bogliasco i blucerchiati maggiormente impiegati a Crotone sono stati sottoposti a lavori in palestra e aerobici sul campo; il resto della rosa ha invece svolto esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a campo ridotto.

Bartosz Bereszynski ha proseguito il proprio iter di recupero agonistico mentre Jacopo Sala si è impegnato a terapie, fisioterapia e potenziamento specifico. Domani, mercoledì, è in programma una doppia seduta. È intanto costato caro a Karol Linetty il giallo rimediato a Crotone: il polacco ha infatti raggiunto quota cinque ammonizioni e dovrà saltare la prossima gara di campionato contro l’Inter. Da segnalare la quarta sanzione stagionale per Nicola Murru, che raggiunge in diffida Edgar Barreto, Bastosz Bereszynski, Gian Marco Ferrari e Lucas Torreira.