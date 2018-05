Sampdoria, Viviano a Villa Stuart per un'artroscopia

Chi è stato il miglior calciatore dell'ultima Serie A? Questo l'ultimo sondaggio lanciato da TMW a cui hanno risposto quasi 9mila utenti. Per i nostri lettori, il miglior giocatore del campionato appena andato in archivio è stato il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic...

Il Messaggero: "Italia, al via il corso Mancini: primo test facile"

L'Unione Sarda sul Cagliari: "Via Lopez, corsa a tre per la panchina"

Gazzetta di Parma: "In settemila per la festa promozione. Lucarelli lascia"

Il Corriere di Torino sulla Juventus: "Emre Can pronto allo sbarco"

Leggo sul caos del Milan: "Li assediato ma non molla"

Ciociaria Oggi: "Il Frosinone supera il Rieti in amichevole"

Anche Emiliano Viviano a Villa Stuart questa mattina: il portiere della Sampdoria è nella clinica romana per un'artroscopia in "day hospital" programmata da tempo, stando a quanto riferisce Sky . A Viviano verrà rimossa una vite al ginocchio. Nulla di grave insomma. Visita di controllo e poi vacanze, prima di ricominciare una nuova stagione da protagonista.

