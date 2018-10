Sardegna, la Nazionale viene riconosciuta dalla CONIFA

La CONIFA, ossia la Confederazione delle Associazioni Calcistiche Indipendenti, ha riconosciuto la Nazionale della Sardegna. Nata nel 2013, l'Associazione in questione organizza i Mondiali delle rappresentative non riconosciute dalla FIFA dove ci sono stati sovrani come Principato di Monaco, realtà come la Groenlandia, che è una dipendenza della Danimarca, e aree non riconosciute politicamente come la Padania. Nel 2019 ci sarà la quarta edizione del torneo che si terrà in Artsakh. La selezione sarda è posta sotto l'egida della FINS (Federazione Isport Nazionale Sardu).

