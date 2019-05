Sarri, colloquio con Lichtsteiner: "Non so, vediamo". S'è parlato di Juve?

© foto di Imago/Image Sport

Il Chelsea di Maurizio Sarri ha conquistato ieri l'Europa League grazie al 4-1 rifilato all'Arsenal, in attesa di novità sul fronte Juventus per l'ex tecnico del Napoli. Nel post-gara, poco prima della premiazione sul campo di Baku, le televisioni hanno inquadrato uno scambio di battute tra il mister dei blues e Stephan Lichtsteiner, ex juventino e panchinaro tra i gunners nella sfida di ieri.

Lo scambio di battute. Difficile se non impossibile capire le parole pronunciate dallo svizzero, mentre l'allenatore ha risposto con un sorriso dicendo: "Non lo so, vediamo!". Una possibilità è che i due abbiano commentato in modo veloce le notizie che vogliono Sarri prossimo ad approdare sulla panchina dei campioni d'Italia.