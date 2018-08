Sassuolo al lavoro in vista dell'Inter. Differenziato per Lemos e Peluso

Fonte: sassuolocalcio.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio la preparazione allo Stadio Ricci in vista della prima giornata di Serie A TIM in programma domenica sera al Mapei Stadium contro l'Inter. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e lavori metabolici a secco. Lavoro differenziato per Mauricio Lemos e Federico Peluso. Domani la squadra sosterrà una doppia seduta sempre al Ricci.