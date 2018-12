© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante viola, Babacar, oggi al Sassuolo, ha parlato così dopo il pareggio contro la sua ex squadra: "È stata una partita speciale per me, contro la mia squadra del cuore. Non è mai facile segnare alla tua ex squadra. Mi dispiace per il momento no che stanno affrontando i viola, ma sono certo che torneranno alla vittoria molto presto. A noi manca l'esperienza e il carattere per vincere certe partite. Venire a Sassuolo ha fatto bene a me e alla mia carriera, stiamo affrontando un buon campionato. Ho salutato tutti i miei ex compagni, sono rimasto amico con ognuno di loro".