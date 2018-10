Sassuolo, differenziato per Boateng, Boga e Duncan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doppia seduta quest'oggi per il Sassuolo allo Stadio Ricci: al mattino per i neroverdi riscaldamento, seduta di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per reparto, mentre nel pomeriggio messa in azione, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitelle a tema su campo ridotto. Lavoro differenziato per Kevin-Prince Boateng, Jeremie Boga, Mehdi Bourabia, Alfred Duncan e Jens Odgaard.