Sassuolo, differenziato per Dell'Orco, Goldaniga e Rogerio

Fonte: sassuolocalcio.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il giorno di riposo concesso da mister Iachini, il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio la preparazione allo Stadio Ricci in vista dell'anticipo di sabato contro l'Inter. La squadra ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, partitine a tema su campo ridotto, lavoro metabolico a secco e partitella finale su campo ridotto. Lavoro differenziato per Cristian Dell’Orco, Edoardo Goldaniga e Rogerio. Domani doppio per i neroverdi. Alle ore 12 presso la sala stampa dello Stadio Ricci il portiere neroverde Andrea Consigli sarà a disposizione dei media.