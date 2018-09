Sassuolo-Empoli 3-1: il tabellino della gara

Caputo segna, i giovani no. All'Empoli serve un "nuovo" Donnarumma

Dalla Serie B alla Serie A. Il passo è lungo, ma 'Ciccio' Caputo non ha alcuna voglia di fermarsi qui. Dopo aver segnato 27 reti in cadetteria, l'attaccante dell'Empoli ha ripreso proprio da dove aveva lasciato anche nel massimo campionato. In gol contro il Cagliari all'esordio e...