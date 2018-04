Sassuolo, fermi per accertamenti sia Berardi che Goldaniga

Fonte: sassuolocalcio.it

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Chievo, il Sassuolo è tornato subito al lavoro questa mattina allo stadio Ricci per preparare la sfida di domenica in casa del Milan. Seduta defaticante per chi ha giocato al Bentegodi, per il resto del gruppo riscaldamento, lavoro di mobilizzazione, esercitazioni tecnico tattiche e partitella a tema ad alta intensità su campo ridotto. Fermi per accertamenti Edoardo Goldaniga e Domenico Berardi.