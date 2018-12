© foto di Federico De Luca

Sarà una cornice di pubblico viola inaspettatamente importante quella che sarà presente domani sugli spalti del Mapei Stadium di Reggio Emilia per il match tra la Fiorentina e il Sassuolo: secondo quanto racconto da Firenzeviola.it, la rappresentanza di tifosi gigliati in Emilia sarà superiore alle 1.300 unità. Nel settore ospiti in queste ore sono stati staccati infatti quasi 1.000 tagliandi mentre nei distinti di Tribuna Laterale Est ne sono stati venduti circa 350. Grande seguito dunque da parte del tifo viola, nonostante il delicato momento che stanno attraversando gli uomini di Pioli.