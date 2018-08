Sassuolo, lavoro differenziato per Boateng, Magnanelli e Peluso

Fonte: sassuolocalcio.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti allo Stadio Ricci in vista della terza giornata di campionato in programma domenica sera contro il Genoa. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, lavoro metabolico a secco, esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema su campo ridotto. Lavoro differenziato per Kevin-Prince Boateng, Cristian Dell'Orco, Francesco Magnanelli e Federico Peluso. Domani mattina la squadra sosterrà i test Mapei sul sintetico di Fiorano e nel pomeriggio si allenerà allo Stadio Ricci. Alle ore 16 presso la sala stampa di Piazza Risorgimento il difensore neroverde Gian Marco Ferrari sarà a disposizione dei media.