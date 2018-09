Sassuolo, Melissa Satta ai tifosi: "Abbonatevi, ci siamo io e la Nargi"

© foto di Federico De Luca

Juventus contro Sassuolo sarà, ancora, la partita dell'attesa per il primo gol italiano di Cristiano Ronaldo. Ma i bianconeri dovranno fare attenzione a Kevin-Prince Boateng. Lo assicura sua moglie Melissa Satta, che nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport rilancia anche la campagna abbonamenti del club: "Domenica sarà dura contro Cristiano Ronaldo. Kevin mi ha detto che è il più forte del mondo davvero e di lui mi fido. Io domenica sarò a Torino. Mi piace fare le trasferte, sono già andata a Cagliari. Ma andrò pure in casa. Ci siamo io e Federica Nargi, un motivo in più per abbonarsi al Sassuolo. E quando ricapita un’occasione del genere ai tifosi neroverdi".