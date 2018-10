Sassuolo, oggi lavoro differenziato per Boateng e Boga

Fonte: sassuolocalcio.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sabato mattina di lavoro per i neroverdi che sul campo di Ca' Marta hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Kevin-Prince Boateng e Jeremie Boga. Mister Roberto De Zerbi ha concesso alla squadra tre giorni di riposo, la ripresa è fissata per mercoledì con una doppia seduta allo Stadio Ricci.