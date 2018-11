Sassuolo, operazione al malleolo peroneale per Sernicola

Serie B, Giudice Sportivo: otto squalificati per un turno

Lamela: "Amo il River, ma non è ancora il momento di tornare"

Manchester City, pronta l'offerta per de Jong: sul piatto quasi 60 mln

Real Madrid, Navas sfrutta la sosta per curare il ginocchio

West Ham, per Nasri contratto semestrale da 1,5 milioni

Siviglia, Machin: "Godiamoci la classifica e teniamo i piedi per terra"

Man United, in arrivo il rinnovo di contratto annuale per Phil Jones

Germania, Draxler lascia il ritiro per problemi familiari e salta la Russia

Non solo Real Madrid su Hermoso: piace anche all'Arsenal

AS e la panchina del Real Madrid: "Solari fino al 2020"

Mundo Deportivo in prima pagina: "Messi insegue Pelé"

I quotidiani inglesi su Sturridge: "Shock per il caso scommesse"

Conte non molla e rimanda il ritorno in panchina. E il Chelsea paga

Monaco, Henry vuole rinforzi per risalire la china: obiettivo Trossard

Il difensore del Sassuolo, Leonardo Sernicola , è stato operato nella giornata di ieri. Questo il comunicato del club neroverde: "Nel tardo pomeriggio di ieri il prof. Francesco Benazzo, primario della Clinica Ortopedica del Policlinico San Matteo di Pavia, alla presenza del medico del Sassuolo dott. Lucio Genesio, ha sottoposto il difensore neroverde Leonardo Sernicola ad un intervento per la riduzione della frattura del malleolo peroneale destro con riparazione della lesione capsulo-legamentosa del comparto mediale. L'operazione è perfettamente riuscita. A Leonardo gli auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Sassuolo Calcio!".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy