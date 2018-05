Sassuolo, Politano al 45': "In campo arrabbiati"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Al termine del primo tempo, a Premium Sport, parla l'attaccante del Sassuolo, Matteo Politano: "Siamo scesi in campo un po' arrabbiati. Noi non siamo qui a regalare la gara, ma siamo scesi sul terreno di gioco per dare il massimo. Cosa fare nella ripresa? Compatti e concentrati per resistere ai loro assalti".