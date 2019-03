© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti allo Stadio Ricci in vista della sfida di domenica contro il Napoli. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, lavoro di prevenzione in palestra, messa in azione tecnica, giochi di posizione, esercitazioni tecnico tattiche, cross e tiri in porta e lavoro metabolico a secco. A parte Enrico Brignola, Pol Lirola, Francesco Magnanelli, Marlon, Federico Peluso e Rogerio. Domani la squadra sosterrà una doppia seduta allo Stadio Ricci. Lo riporta il sito ufficiale del club.