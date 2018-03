Sassuolo, Satalino: "Vogliamo il Viareggio. Con la Fiorentina è speciale"

© foto di Giacomo Morini

Giacomo Satalino, ex portiere della Fiorentina e oggi al Sassuolo Primavera, ha parlato al sito ufficiale neroverde in vista del match di domani contro la formazione viola nei quarti di finale della Viareggio Cup: “Col Cagliari abbiamo ottenuto una bella vittoria, ci voleva proprio. La Fiorentina? Sappiamo che più andiamo avanti più il tasso di difficoltà si alza. Se coi viola sarà una patita speciale? Sì, sarà una gara particolare, ho passato 4 anni molto belli a Firenze ma affronterò come sempre la sfida con il sorriso, cercando ovviamente di vincerla”.