Il centrocampista Sensi ha parlato in zona mista del pareggio contro la Fiorentina: "Sono contento per il gol ma viene prima la delusione per il pareggio preso all'ultimo, ora però dobbiamo lavorare per fare sempre meglio. L'espulsione di Djuricic e la stanchezza si sono fatti sentire. Pensavamo che il gol di Simeone fosse in fuorigioco. Siamo sulla strada giusta per ritrovare la vittoria. Speriamo di lottare insieme ai viola per l'Europa League".