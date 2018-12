Sassuolo, squadra in campo col Frosinone nel mirino. Dell'Orco a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio allo Stadio Ricci la preparazione in vista della trasferta di Frosinone di domenica. Dopo il riscaldamento e un circuito propiocettivo i neroverdi si sono divisi in due gruppi: lavoro metabolico a secco per i calciatori impiegati contro la Fiorentina, esercitazioni tecnico tattiche, possessi palla e partitella finale su campo ridotto per il resto della squadra. Lavoro differenziato per Cristian Dell'Orco. Lo riporta il sito ufficiale del Sassuolo.