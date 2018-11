Satin: "Sarr fuori budget per la Fiorentina. Costa più di Chiesa"

Bruno Satin, agente dell'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Bruno Toscana': "Sarr per i viola? E' un giocatore straforte ma ha già è totalmente fuori budget, probabilmente avrà un valore sul mercato addirittura superiore a quello di Chiesa. Lo conosce molto bene Freitas visto che proviene dal Metz, dove ha avuto modo di lavorare prima di arrivare in Italia. Il salto di qualità mancato della Fiorentina? Stefano ha l'ambizione di arrivare in alto in classifica e la squadra ha dimostrato di farlo. Le è mancata la continuità, come è successo a Frosinone. La Viola però è giovane ed imparerà in fretta. La classifica? C'è ancora margine per risalire anche se squadre come Torino e Atalanta possono ancora infastidire. Se ho parlato con Pioli? Non ho parlato con lui, ero in Argentina per il Superclàsico".