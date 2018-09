Savicevic avvisa il Napoli: "Marakana 12° uomo della Stella Rossa"

© foto di Pietro Mazzara

Dejan Savicevic, ex calciatore di Milan e Stella Rossa e attuale presidente della Federazione montenegrina, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte alla vigilia della sfida tra la formazione serba e il Napoli. "Quando giocavo io il campionato italiano era il migliore al mondo, oggi invece già sai chi vince, la Premier e la Liga sono di un altro livello e i giocatori migliori giocano lì. Sulla gara di Champions di domani? Il Marakana sarà il dodicesimo giocatore della Stella Rossa, al Napoli servirà molta forza nervosa, l'ambiente sarà carico a mille e ci sarà tanto entusiasmo perché la Stella Rossa torna in Champions per la prima volta dopo tanti anni. I partenopei hanno sicuramente giocatori più bravi dei serbi ma sarà una partita con tanta pressione, se il Napoli non va in vantaggio ad inizio gara la partita si può complicare", ha detto.