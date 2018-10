Sconcerti dopo il derby: "La Juve paga la distrazione: l'Inter è tornata"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, storica firma del giornalismo sportivo non che opinionista di RMC Sport ha commentato così il derby di Milano dalle colonne del Corriere della Sera: "Paga molto la Juve la sua distrazione contro il Genoa perché vede tornare in campionato anche l'Inter. (...) Il derby non è stata una partita epocale, si è corso molto, si è combattuto quasi senza ombra di tattica, un calcio nazional popolare molto sentito che è stato vinto dalla squadra più pronta ad usarlo. (...) L'Inter ha meritato di vincere, senza follie ma con costruzioni di gioco che hanno almeno tentato di tenere lontana la confusione agonistica che la partita portava naturalmente avanti. Il campionato si allunga, ritrova piccola umanità, l'Inter è dove ieri era il Napoli, insieme dicono alla Juve che qualcosa è cambiato, non può correre sull'acqua, le convinzioni devono essere altre. (...) E' il disordine il segreto dell'Inter perché nella confusione emergono i fenomeni, gli individui. E l'Inter ne ha. E' tra gli sbagli finali che chi gioca meglio trova equilibrio".